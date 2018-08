Apre la porta per uscire, un gatto gli si infila in casa e non vuole più andarsene

Savona. Ha aperto la porta di casa per uscire ed un gatto, che si trovava nella scala, è entrato velocemente nella sua abitazione andando a rifugiarsi in una stanza. A quel punto il proprietario dell’appartamento “occupato” dal gatto, che si trova in largo Tissoni a Savona, dopo vani tentativi di prenderlo ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco ed ai volontari della Protezione Animali.

“Il recupero dell’intraprendente felino non è stato facile neppure per i volontari della Protezione Animali, perché era spaventato ma, con pazienza ed esperienza, sono riusciti a farlo entrare in un trasportino” raccontano dall’Enpa di Savona.

Ora il gatto si trova presso la sede dell’associazione animalista in via Cavour 48 r, dove il proprietario che lo ha perso lo potrà vedere e riavere, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 091 824735.