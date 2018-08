Anna Oxa al Giardino del Principe di Loano con il suo tour “Voce Sorgente”

Loano. Venerdì 10 agosto alle 21.30 Anna Oxa sarà la protagonista del quarto concerto del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna che per tutta l’estate animerà le serate del Giardino del Principe.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, che è aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24); per informazioni contattare il numero 019 675848 o inviare una mail a mondadoriloano@gmail.com.

Quella che è a tutti gli effetti una delle icone della storia musicale oltre confine, con una voce unica ed inconfondibile, farà tappa a Loano con il suo nuovo tour “Voce Sorgente”.

Ecco le dichiarazioni del management dell’artista Anna Oxa, Oxarte: “Uno spettacolo irripetibile, lo spettacolo dell’acqua, lo spettacolo della voce che non passa due volte nello stesso canto. L’artista sale sul palco non provenendo se non da se stessa, seguendo il percorso naturale della necessità del canto. Come un pugno di terra per un solo seme, un solo seme per un solo germoglio, così l’artista ha un solo canto per una sola canzone e un solo spettacolo per una sola serata. Le canzoni non sono repertorio, sono urgenza sorgiva. Come se prima non ci fossero mai state né più ci saranno dopo che sono scorse. Non c’è impostazione, l’artista si disimposta, ossia inizia da zero: l’unico vero, autentico inizio, l’inizio del canto, il primo movimento del canto appena sorto. Una sorgente di purezza, appunto. E il canto crea il qui ed ora, il luogo e il tempo. Crea smarrimenti e decisioni dell’acqua, del canto, pendenze, dislivelli e cambi di direzione, anche ostacoli che affronta per procedere, anse e mulinelli e salti e rapide e cascate. Ed anche il corso, ampio e disteso. E tutto nasce da una goccia, da una nota d’acqua”.

Ad accompagnare Anna Oxa sul palco sarà una band composta da sei musicisti. Il tour è organizzato da Dimensioni Eventi e Ventidieci.

Per maggiori informazioni sullo spettacolo è possibile contattare Dimensione Eventi al numero 011/2632323 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19).