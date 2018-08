Andora, “Sotto l’Archetto” prosegue con la presentazione di “Come Fratelli”

Andora. Il libro “Come Fratelli. La fratellanza italo – romena a 10 anni dall’adesione all’Unione Europea” di Irina Niculescu e Marian Mocanu (Milano, Edizioni Unicopli, ottobre 2017) sarà presentato domani (22 agosto), alle 21.15, al Parco degli Aviatori di Andora con la presenza del duo musicale Nina & Simone. Nuovo appuntamento per la rassegna di presentazioni estive, giunta alla sua quinta edizione, frutto della collaborazione tra Comune di Andora, agenzia Mway Communication & Events di Mattia Righello e il giornalista Cristiano Bosco.

A dieci anni dall’entrata della Romania nell’Unione Europea, il libro affronta il complesso tema della fratellanza italo-romena, rispecchiata nella minoranza romena che vive oggi in Italia, il più grande fenomeno migratorio proveniente da un paese dell’Unione Europea mai avvenuto nella storia italiana. I sei capitoli del volume puntano la luce su particolari distinti: la fratellanza storica fra i due popoli, aspetti economici, spirituali, risvolti socio-culturali, partecipazione politica e immagine dei romeni attraverso la lente mediatica.

Il volume si impernia su 30 interviste, realizzate esclusivamente per questa ricerca, ad autorevoli protagonisti dell’ondata migratoria romena in Italia: il ministro Franco Frattini, il commissario europeo Corina Cretu, il console Mario Moretti Polegato, monsignor Siluan, Flavio Tosi, Sergio Chiamparino, Ileana Popovici, Maurizio Molinari e molte testimonianze di successo d’immigrati romeni che vivono in Italia.