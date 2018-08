Andora. A solo un mese dalla Finale Nazionale edizione 2018, che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2018”, la bella 34enne calabrese Natasha Fato, ripartono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza – simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso).

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Nella splendida cornice del “Parco delle Farfalle” di Andora, organizzata dal Comune di Andora, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casula ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria, presieduta dal Sindaco di Andora il Dottor Mauro Demichelis, ha proclamato vincitrici della selezione, Daniela Valentino 36 anni, casalinga, di Druento, sposata da 5 anni con Enrico e mamma di Davide e Noemi, di 11 e 4 anni. Daniela è una bella e simpatica mamma con capelli castani e occhi verdi, alta 171 cm per 54 kg, con la passione per il canto.

Altre le mamme premiate:

“Miss Mamma Italiana Solare” Sara Carvelli, 33 anni, operaia, di Bargagli, mamma di Simone di 9 anni;

“Miss Mamma Italiana in Gambe” Lorena Corna, 35 anni, impiegata, di Villate, mamma di Samuele di 4 anni;

“Miss Mamma Italiana Fashion” Romina Maggiolo, 33 anni, casalinga, di Davagna, mamma di Tecla ed Irene, di 9 e 3 anni;

“Miss Mamma Italiana Glamour” Lubiana Islamay, 37 anni, casalinga, di origini albanesi, residente a Savona, mamma di Luca di 12 anni.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, la vittoria assoluta è andata a Manuela Malavasi, 49 anni, impiegata, di Carignano (TO), mamma di Greta e Valerio, di 22 e 14 anni.

“Miss Mamma Italiana Gold Sprint” Daniela Bologna, 46 anni, onicotecnica, di Villanova d’Albenga (SV), mamma di Manuel e Phoebe, di 13 e 10 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Arianne” Patrizia Giargia, 46 anni, impiegata, di Grugliasco (TO), mamma di Francesco di 12 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Confidenze” Giusy Scorsone, 48 anni, oss, di Savona, mamma di Gabriele di 11 anni.

A pari merito, con la fascia “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” Rosanna Baggetta, 53 anni, coltivatrice diretta, di Andora, mamma di Simone di 24 anni; Simona Ramponi, 49 anni, casalinga, di Andora, mamma dei gemelli Andrea e Letizia di 7 anni; Raffaella Petix, 54 anni, insegnante di ballo, di San Donato Milanese (MI), mamma di Trinidad e Jerome, di 19 e 15 anni; Sabina Dall’Aglio, 51 anni, giornalista, di San Donato Milanese (MI), mamma di Riccardo, Veronica ed Eusenio, di 27, 25 e 24 anni.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana Evergreen”, riservata alle mamme con più di 56 anni, la vittoria assoluta è andata a Katia Micalizzi, 56 anni, casalinga, di Arenzano (GE), mamma di Miranda, Davide e Carola; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN Simpatia” è andata a pari merito ad Oriana Boscolo, 63 anni, estetista, di Andora, mamma di Alessia di 32 anni e a Donatella Barbazza, 56 anni, casalinga, di Santo Stefano Ticino (MI), mamma di Martina di 26 anni.

La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso, da Lara Biscuola “Miss Mamma Italiana Gold 2016” e dall’andorese Stefania Marconi “Miss Mamma Italiana Glamour 2016”.