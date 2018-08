Anche il sindacato Ugl alla presentazione del gruppo Lega nella valle dell’Erro

Pontinvrea. Anche il sindacato Ugl alla presentazione del gruppo Lega Valle dell’Erro, iniziativa organizzata dal sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli.

Giorgio Vallone (vice segretario regionale Ugl e segretario regionale attività marittime e portuali), Francesco Zolezzi (segretario regionale attività ferroviarie), Palmiotto Gilberto (segretario aggiunto Rsu), Franco Pesce e Marsella Amedeo (segreteria provinciale Ferrovieri Savona) e Simona Saccone (responsabile politiche sociali per la Liguria di Ugl) hanno preso parte di apertura del nuovo gruppo.

Presenti folto gruppo di semplici iscritti e di rappresentanti della Lega, tra cui i senatori Ripamonti, Bruzzone, Foscolo e l’assessore regionale Mai: si è parlato di problematiche del territorio della Valle Erro, della linea politica portata avanti dal governo Salvini riguardo a immigrazione, legittima difesa e come e’possibile affrontare anche per i piccoli comuni dell’entroterra savonese le problematiche riguardo economia e lavoro.

Alla fine è intervenuto sul palco anche Francesco Zolezzi come responsabile trasporti ferrovie di Ugl per la Liguria, sottolineando la sinergia che si è venuta a creare con la Lega e il sindacato Ugl e portando l’attenzione sulle politiche sociali e lavorative che in questo momento sono ritenute di primaria importanza per il territorio savonese.