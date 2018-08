Albenga. Si è svolta questo weekend la quarta edizione di Albenga Dreams, manifestazione ingauna dedicata al fumetto, al cosplay, al gioco e all’intrattenimento di genere.

L’edizione del 4-5 agosto 2018 ha avuto un valore sperimentale, per l’impiego delle aree di Piazza Corridoni e Piazza Europa, che raramente hanno accolto eventi di tale portata.

L’esperimento è da considerarsi un totale successo, vista l’affluenza di pubblico in linea con quella delle precedenti edizioni svoltesi nel Centro Storico, con un picco di presenze attorno a 5.000 visitatori.

“L’Associazione Culturale Governo Ombra desidera ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: il Comune di Albenga e in particolare l’Assessorato al Turismo, gli sponsor, i partner organizzativi che hanno aiutato l’associazione a lanciare formule nuove per le aree dell’evento dedicate al cosplay, al fumetto, al gioco e allo street food. Si ringraziano inoltre i numerosi espositori: sia coloro che hanno confermato il loro sostegno alla manifestazione partecipando per molti anni consecutivi sia coloro che hanno partecipato per la prima volta; un doveroso grazie anche agli artisti che si sono esibiti sul palco e ai gruppi a tema che hanno animato le piazze”.

“Il ringraziamento più sentito va inoltre ai volontari che hanno partecipato all’allestimento e a tutti gli spettatori dell’evento, un pubblico numeroso ed eterogeneo formato da residenti di Albenga e della provincia di Savona, e da turisti presenti in Riviera per le vacanze o giunti apposta per Albenga Dreams: è solo grazie a questa presenza se Governo Ombra può dire che le fatiche e le difficoltà affrontate per allestire questa edizione sono state ripagate dal successo” concludono gli organizzatori.