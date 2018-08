Altare. Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio, alla vetreria Etrusca di Altare, in località Isolagrande.

Per cause ancora da accertare, un operaio ha perso l’equilibrio mentre stava eseguendo un lavoro ed è precipitato nel vuoto per diversi metri.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi della croce bianca di Altare e dell’automedica del 118. L’intervento è tuttora in corso.