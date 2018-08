Loano. Si chiuderà in bellezza con la dirompente simpatia degli Autogol lo spumeggiante agosto della Marina di Loano.

Dopo aver trasformato le stupende location di Marina Beach e dello Yacht Club nel set del loro ultimo brano “Inno ai Non Mondiali – Formentera 2018”, che ha ottenuto quasi 4 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube, il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli ha deciso di tornare a Marina di Loano per una serata di puro divertimento con gli irresistibili sketch che li hanno resi celebri in radio, in Tv e sul web e per incontrare i loro fan. Ad accompagnare la serata il dj-set di Dj Nice.

L’appuntamento è per mercoledì 29 agosto a partire dalle 21 sulla terrazza dello Yacht Club Marina di Loano. L’ingresso ha un costo di 15 euro e comprende una consumazione. In occasione della serata sarà possibile parcheggiare gratuitamente all’interno di Marina di Loano. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 019.669264 o inviare una mail a silvia.rosso@marinadiloano.it.

Gli Autogol sono un trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci, e Alessandro “Rollo” Trolli. Dopo essersi conosciuti sui banchi di scuola, nel 2006 fondano un gruppo comico teatrale con cui girano i teatri di Pavia e provincia presentando spettacoli interamente scritti da loro.

In seguito approdano anche in radio con una trasmissione comico sportiva, con imitazioni e parodie sul mondo del calcio. Tra i personaggi da loro proposti mister Conte, Stramaccioni, Allegri, Federico Buffa, Guido Meda, Moratti, Chiellini, Buffon, Pardo, Guidolin, Piccinini, Balotelli, Mihajlovic e molti altri. Parallelamente alla loro attività in radio, sono sbarcati sul web creando il loro canale YouTube “Gli Autogol” e il secondo canale “Gli Autogol Extra”, che è divenuto presto molto popolare e ha permesso al trio di farsi conoscere ad un pubblico molto ampio.

Dopo diverse apparizioni in radio e tv nazionali, a partire dal 2013 hanno un loro spazio stabile in Tv (a “Tiki Taka” su Italia1 e alla “Domenica Sportiva” su Rai2), sulle frequenze di Radio105 e anche su Gazzetta Tv, oltre che sulla Gazzetta dello Sport. Nel 2016 Mondadori ha pubblicato il loro primo libro “Storia Buffa dello Sport”. Contano un milione e 600 mila fan su Facebook e 700 mila iscritti al loro canale Youtube, oltre che 700 mila follower su Instagram.