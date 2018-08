Allerta meteo gialla, intense piogge sul levante savonese

Varazze. Nelle prime ore della giornata di oggi il levante savonese e la zona di Varazze in particolare sono stati interessati da intense ma brevi precipitazioni che, per fortuna, non hanno causato particolari danni.

L’unico episodio che ha richiesto un intervento dei vigili del fuoco è stato quello relativo ad un gazebo presente sul terrazzo di un’abitazione privata che è stato “portato via” dal forte vento. Gli operatori intervenuti sul posto hanno evitato che la struttura potesse causare danni.

Ieri la protezione civile regionale ha diffuso l’allerta meteo, emanata da Arpal: gialle per temporali sui bacini piccoli e medi di tutta la Liguria escluso il ponente savonese e l’imperiese fino alle 23.59 di oggi, sabato 25 agosto.