Allarme per un tetto a fuoco a Calizzano: mobilitati i vigili del fuoco

Calizzano. Allarme a Calizzano, in regione Caragnetta, intorno alle 18, per via di un incendio. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni abitanti della zona, allarmati dalla densa coltre di fumo nero generata a causa del rogo.

A prendere fuoco è stato il tetto di un’abitazione, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Diverse le squadre dei vigili che sono state mobilitate per far fronte all’emergenza.

Dopo circa un’ora di lavoro, i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. La situazione sembra essere tornata alla normalità e ora seguiranno la bonifica e le verifiche del caso. Non sono ancora chiare le cause che hanno dato origine all’incendio.