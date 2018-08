Alla Festa dell’Agricoltura di Garlenda si fa la “Spesa in campagna” con Cia

Garlenda. La “Spesa in Campagna” per tre giorni si potrà fare a Garlenda. Da oggi alla “Festa dell’Agricoltura” realizzata da Cia Liguria (dal 10 al 12 agosto) una delle attrattive sanno infatti gli stand degli agricoltori che presenteranno i prodotti del territorio valorizzando la qualità della filiera corta.

“Il successo dei diversi appuntamenti che realizziamo in tutte le province ligure – spiega Giorgio Scarrone, responsabile per Cia in Liguria de La ‘Spesa in Campagna’ – ci ha convinto a riproporre un’edizione speciale anche alla ‘Festa dell’Agricoltura’. Tutti i giorni il pubblico potrà fare un vero e proprio tour tra i diversi gazebo, con degustazioni e approfondimenti”.

A Garlenda saranno presenti l’Azienda Agricola Bertolotto Enrico con i suoi ortaggi , l’Azienda Agricola Cà di Din che presenterà le conserve, l’Azienda Agricola Bottello Romolo con olio e olive in salamoia. E poi ancora: l’Azienda Agricola Lanza Alessio (ortaggi), i formaggi di Toro Ivana, l’Azienda Agricola Laura Briano con il miele , Gagliolo Sandro con olio e vino, l’Azienda Agricola Caramagna con ortaggi eolio , Martini Nino che presenterà l’aglio di Vessalico , i formaggi dell’Azienda Forte e Diamanti.

“Solo che in provincia di Savona – prosegue Giorgio Scarrone – sono sei gli appuntamenti fissi con gli stand de ‘La Spesa in Campagna’. A Vado e Porto Vado, Finale, Bergeggi, Carcare e in centro a Savona, ogni mese si danno appuntamento migliaia di persone che apprezzano questo contatto diretto con gli agricoltori, la possibilità di conoscere e approfondire le qualità di tutto quello che acquistano. Siamo sicuri che molti dei nostri clienti affezionati li ritroveremo anche a Garlenda, ma ci auguriamo che la Festa dell’Agricoltura sia l’occasione per tanti altri per avvicinarsi e apprezzare il lavoro e i prodotti dei contadini”.