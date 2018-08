Albissola super, il Cuneo finisce al tappeto

Cuneo. L’ Albissola vince la gara di esordio di Coppa Italia Tim, espugnando (3-2) il “Paschiero”, terreno di casa del Cuneo.

Le reti del successo portano le firme di Cais (doppietta) e Bezziccheri, mentre per i piemontesi ad andare a rete è Zamparo, autore di due reti (entrambe su rigore)

Cuneo: Santarelli, Tafa, Bertoldi, Rosso (al 79° Alvaro), Cristini, Bacigalupo, Ficco (al 67° Maresca) Bob, Zamparo (all’85° Offidani), Arras (all’85° Iovannisci),Testa (al 67° Reymond)

A disposizione. Costa, Mazza, Razzanelli, Sadotti, Buonocore, Stroppa,De Stefano

Allenatore: Cristiano Scazzola

Albissola (3-4-3): Albertoni, Gulli, Oliana, Oprut, Mahrous, Raja (all’80° Sibilia), Damonte, Bezziccheri, Balestrero, Martignago (al 75° Oukhadda) Cais (all’87° Russo)

A disposizione: Piccardo, Bambino, Durante, Bartulovic, Bennati

Allenatore: Fabio Fossati

Il Cuneo tornerà nuovamente in campo il prossimo 19 agosto, in casa della Juventus Under 23