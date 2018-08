Albissola, Riccardo Martignago: “Con il tempo vedremo i frutti del lavoro svolto”

Savona. Archiviata l’amichevole, vinta (1-0) a Casale, in casa Albissola non si pensa altro che all’esordio di Coppa Italia Tim, che avverrà mercoledi 8 agosto a Cuneo, allenato dal savonese Cristiano Scazzola.

Riccardo Martignago fa il punto della situazione in casa albissolese: “Stiamo lavorando sodo sin dal primo giorno della preparazione e con il tempo vedremo i frutti del lavoro che stiamo facendo, parlare di obiettivi è prematuro, mister Fossati sta provando a mettere insieme un gruppo di ragazzi nuovi, non è un lavoro facile, ma stiamo impegnandosi al massimo per portare sul campo le sue filosofie di gioco”.