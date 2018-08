Albissola, presentata la squadra al Faraggiana

Savona. Si è svolta, al campo sportivo Faraggiana, la presentazione dell’ Albissola, che per la prima volta nella sua storia giocherà in Serie C.

Tutti i giocatori, che compongono la rosa del team di Fabio Fossati, lo staff tecnico e la dirigenza, sono sfilati davanti al pubblico presente sugli spalti e gli applausi più calorosi sono stati all’indirizzo dei giocatori Sancinito e Gulli (albissolese doc).

L’ amministratore delegato, Giampiero Colla ha parlato del “Sogno di uno stadio tutto nostro” , mentre il presidente, Claudia Colla Fantino ha messo in risalto il lavoro dello staff tecnico e della squadra “Equilibrata, giovane, vogliosa di ben figurare, in grado di essere una sorpresa del campionato”.