Albissola Marina, assessore e volontari al lavoro per la pulizia dei rii: risparmio di 10 mila euro per il Comune

Albissola Marina. “Lavori pubblici fai date” dal Comune di Albissola Marina, con l’assessore Luigi Silvestro e un gruppo di volontari impegnati nella pulizia dei rii cittadini, in particolare in previsione della stagione autunnale e di possibili piogge.

“Nei giorni scorsi il sottoscritto insieme ad alcuni cittadini volontari coadiuvati dagli operatori di una ditta privata che ha messo a disposizione gratuitamente anche i mezzi e le attrezzature necessarie al taglio e cippatura, abbiamo provveduto a liberare dalle canne e sterpaglie l’alveo del Rio Basci passante lungo il parcheggio “Ceramisti” ed anche il tratto del lungo argine del torrente Sansobbia che lambisce la zona dell’asilo comunale di Via Don Ricchebuono. Opere queste, utili per il miglioramento della sicurezza e del decoro delle zone interessate” racconta l’assessore.

“I due lavori di pulizia sono stati realizzati completamente a titolo gratuito dai volontari, facendo così risparmiare alle casse comunali circa 10 mila euro che potranno essere impiegati dal Comune per altri lavori di manutenzione ordinaria dei rivi. Inoltre, queste iniziative di volontariato intraprese da questo mio gruppo di amici, che ringrazio di cuore sia personalmente che per conto della civica amministrazione, vanno comunque ad inserirsi nel più complessivo contesto degli interventi di manutenzioni ordinarie per la mitigazione del rischio idraulico che come Comune stiamo cercando di programmare in vista della prossima stagione autunnale/invernale”.

E l’assessore Silvestro entra nel merito dell’intervento: “Per quanto riguarda la pulizia da arbusti e cespugli eseguita lungo tutto il tratto di alveo scoperto del Rio Basci corrente lungo il parcheggio dei Ceramisti, è un intervento utile e propedeutico ai prossimi lavori in corso di definizione questa volta da parte del Comune per la messa in sicurezza invece della restante parte tombinata del rio in argomento; mentre per quanto attiene la parte di argine del Sansobbia interessata dai lavori dei volontari, l’intervento non solo è utile per migliorare la sicurezza e decoro della zona e dei palazzi ivi adiacenti compreso l’asilo comunale, ma con il taglio del canneto abbiamo creato un corridoio lungo circa 100 mt e largo almeno 2,5 mt sgombro da ostacoli rendendo così più semplice programmare per settembre le necessarie ispezioni e relative pulizie da parte degli operai comunali di tutte le imboccature della rete di raccolta delle acque piovane che vanno a scaricare in quel tratto di torrente”.

“Insomma in questo ultimo scorcio di agosto, abbiamo sperimentato un significativo esempio di sinergia tra cittadini volenterosi di aiutare la propria comunità ed il Comune. Difatti con la cronica scarsità di risorse economiche ed umane a disposizione degli enti locali, questo tipo di collaborazione diventerà sempre più importante per la nostra bella ma purtroppo ancora fragile Albissola” conclude Silvestro.