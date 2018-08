Albisola Superiore, la croce verde cerca sei volontari nell’ambito del progetto “Non solo soccorso a Ponente”

Albisola Superiore. La croce verde di Albisola Superiore cerca sei volontari nell’ambito del progetto “Non solo soccorso a Ponente”. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 18 del 28 settembre 2018. Presso la sede di via dei Conradi 79, si potranno ritirare i moduli di iscrizione al bando o avere maggiori informazioni.

“L’impegno, – hanno spiegato dalla pubblica assistenza, – è di 30 ore settimanali, per 12 mesi, con una retribuzione di 433 euro al mese. Vogliamo sottolineare il fatto che coloro che intraprenderanno questa strada con noi, avrà la possibilità di acquisire titoli formativi da utilizzare per il futuro lavoro, come ad esempio: attestato 118 primo socc. Tem2 esecutore Blsd e corso sulla sicurezza sul lavoro”.

“Possono presentate domanda di Servizio civile tutti coloro che siano nelle seguenti condizioni: essere maggiorenne al momento della presentazione della domanda; non aver ancora compiuto il 29esimo anno d’età al momento della presentazione della domanda; essere cittadino italiano oppure di altro stato membro dell’Unione Europea; essere cittadino non comunitario regolarmente soggiornante”.

“È necessario non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materiali esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata”.

“Inoltre, non è possibile avere in corso, con l’ente che realizza il progetto, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure non aver avuto tali rapporti nell’anno precedente, per un periodo complessivo di durata superiore a tre mesi”.

“L’obiettivo del progetto è di aumentare la tempestività e l’efficacia degli interventi di soccorso sanitario aumentando la presenza di equipaggi a disposizione in ogni turno di servizio, in particolare nelle fasce centrali diurne, e favorire una maggiore consapevolezza e conoscenza da parte della popolazione su come comportarsi in caso di emergenza socio sanitaria”.

“Le attività previste comprendono il trasporto sanitario e socio sanitario, l’emergenza sanitaria extra ospedaliera (sistema 118), la diffusione della cultura del primo soccorso, dell’organizzazione del sistema dell’emergenza e dei gesti di primo soccorso, per i docenti e gli studenti delle scuole della Liguria presenti nel territorio di appartenenza delle sedi locali di progetto”.

“I calendari dei colloqui di selezione, relativi a tutte le sedi dei progetti liguri, saranno resi pubblici sull’home page del sito di Anpa Nazionale (www.anpas.org) almeno 15 giorni prima del loro inizio”, hanno concluso dalla croce verde di Albisola.