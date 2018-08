Albenga, spaccata notturna al distributore Eni di Vadino: colpo da oltre 2mila euro

Albenga. Un colpo da oltre 2mila euro, che ora mette a rischio anche la veridicità di diverse vincite tramite il sistema dei gratta e vinci. È stato messo in atto sabato e i ladri hanno agito in una manciata di minuti.

A finire nel mirino dei malviventi, questa volta, è stato il distributore Eni di Vadino e, nello specifico, la zona adibita a bar e tabacchi. I ladri hanno agito nel cuore della notte. Si sono serviti di uno dei tavoli del dehor, trasportato sul retro e utilizzato come una sorta di scala. Salendo sul tavolo, hanno forzato la finestra del magazzino sul retro e, una volta dentro l’attività, hanno fatto letteralmente razzia.

Un colpo studiato e mirato e messo in atto in meno di 5 minuti. I malviventi, infatti, si sono disinteressati dei gratta e vinci da 1 e 2 euro e hanno puntato dritti a quelli da 5, 10 e 20 euro (circa 1800 euro il valore complessivo dei biglietti trafugati). Quindi, hanno riempito uno zaino di sigarette (per un valore complessivo di 500 euro) e, infine, hanno preso di mira il registratore di cassa, che è stato forzato e dal quale è stato asportato il fondocassa (circa 300 euro).

Quando l’allarme è scattato, i ladri sono scappati, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo della titolare, Ilenia, e dei carabinieri. Gli uomini dell’Arma hanno svolto i rilievi del caso e stanno indagando sull’accaduto, avvalendosi anche della immagini di videosorveglianza del distributore.

Di seguito sono riportati i numeri di serie dei gratta e vinci trafugati: 3776208 (Mega Miliardario, valore 10 euro); 6142229 (Maxi Miliardario, valore 20 euro); 370134 (Doppia Sfida, valore 5 euro); 7504527 (Miliardario, valore 5 euro); 2419551 (20X, valore 5 euro). Se qualcuno dovesse presentarsi nei tabacchini e ricevitorie per ritirare i primi di queste serie, è consigliato contattare in via precauzionale le forze dell’ordine.