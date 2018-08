Albenga, sono 19 le proposte per il nuovo logo turistico: tartaruga Emys mascotte della città

Albenga. Si è concluso il concorso di idee per la realizzazione del nuovo logo turistico della città di Albenga, che individua nella tartaruga Emys Orbicularis, la mascotte turistica della città.

19 buste sono state visionate e analizzate da una giuria di sette tecnici, presieduta dal dirigente al turismo Emanuele Scardigno. Presenti i tre componenti del Comitato Locale del Turismo: Alessandro Ancona, Mauro Calvi e Giuliano Saccone, il presidente dell’associazione Emys liguria Dario Ottonello, la rappresentate della Condotta Slow food Monica Maroglio e il professore di discipline grafico pittoriche del liceo artistico di Albenga Lorenzo Rossi.

“Un arduo compito la scelta tra le 19 proposte giunte anche da fuori regione, ma che ha trovato tutti d’accordo nel convergere su un podio e tra questi, il vincitore assoluto, che sarà svelato e premiato dall’amministrazione comunale con un assegno premio di 1.000 euro venerdì 10 agosto sul palco dell’Emys Aword, evento lancio del nuovo marchio turistico e sigillo di qualità, in piazza Marconi alle ore 21:00” afferma l’assessore al turismo Alberto Passino.

“Serata spettacolare che si concluderà verso le 23:30 per cedere l’attenzione del pubblico in direzione foce, per lo spettacolo pirotecnico della ditta Leverone” conclude Passino.