Albenga. I carabinieri della compagnia di Albenga, guidati dal maggiore Sergio Pizziconi, scendono in campo in modo massiccio per arginare furti e reati, in particolare nelle frazioni e nelle zone isolate.

Questa sera, gli uomini dell’Arma hanno messo in piedi un servizio di controllo del territorio, concentrato in particolare sulla zona di San Fedele e Lusignano, ma non solo.

di 10 Galleria fotografica Albenga, controlli dei carabinieri a San Fedele









Al pattuglione prendono parte ben 5 pattuglie (alle quali se ne aggiungono altre 2 in borghese), ma anche 2 cani (uno esperto nella ricerca persone, l’altro nella ricerca stupefacenti).

Oltre ai tradizionali posti di blocco, i carabinieri batteranno a tappeto l’intera zona e controlleranno soprattutto le abitazioni più isolate. Inoltre, è prevista un’incursione nell’ex convento di San Fedele, per verificare la possibile presenza di abusivi e/o malviventi.

I risultati del servizio di controllo saranno resi noti direttamente dagli uomini dell’Arma nelle prossime ore.