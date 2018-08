Albenga, l’incubo di uno dei titolari di Pingusto: dopo tre furti nel ristorante svaligiata anche l’abitazione

Albenga. Pessima sorpresa, alcune notti fa, per uno dei titolari del ristorante Pingusto di Albenga. Alcuni malviventi, approfittando di una serata particolarmente impegnativa nel locale, si sono introdotti nel suo appartamento (che si trova nello stesso stabile) per svaligiarlo.

Il fatto è avvenuto lo scorso 8 agosto. I ladri hanno sfondato la porta d’ingresso con un piede di porco e, una volta dentro, si sono impadroniti di gioielli e ricordi di famiglia per un valore di alcune decine di migliaia di euro.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto quella sera nei pressi del palazzo alcune persone sospette, due uomini e una donna. Sull’accaduto, ora, indagano i carabinieri.

Per la vittima si tratta dell’ennesima beffa: prima del furto nella sua abitazione, infatti, il ristorante stesso era stato colpito dai ladri per ben tre volte in un anno.