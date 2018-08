Albenga, la Visual School apre le porte a studenti e insegnanti

Albenga. Lunedì 3 settembre, a partire dalle ore 17.00 e fino alle 20.00, nella stupenda cornice della sede di Palazzo Scotto Niccolari, in Via Medaglie D’oro , Visual School, Scuola di Arti Grafiche e Audiovisive, apre le porte a tutti gli interessati per permettere un incontro diretto con i docenti e presentare le novità del nuovo anno scolastico che inizierà a fine settembre.

La scuola, che sta per iniziare il quarto anno di attività, e che è molto attiva in iniziative legate al territorio nelle province di Savona e Imperia, vanta una nutrita varietà di corsi che coprono le nuove professionalità legate all’arte, al web e al digitale, i settori, insomma, che ricevono più richieste dal mercato attuale.

Durante l’open day, tutti i ragazzi, e non solo, indirizzati verso le arti della Grafica, del Fumetto, del Web Design, del Video Making, della Fotografia, dello Sviluppo App, della Sceneggiatura, del Tatuaggio, della Social Media Strategy, del Make-Up Artist Pro, dell’Animazione e degli effetti speciali e della Programmazione di Videogames, potranno togliersi qualsiasi dubbio sulle attività della scuola e parlare direttamente con gli insegnanti capendo quali possono essere gli sbocchi lavorativi e i programmi didattici affrontati durante i due anni di corso.