Albenga. Stesso obiettivo e stesso modus operandi. Variano l’entrata di “ingresso” e il bottino. Nella notte appena trascorsa, i ladri hanno preso nuovamente di mira il distributore Eni di Vadino, con annesso locale bar-tabacchino, mettendo a segno la seconda spaccata ai danni dello stesso esercizio in meno di due settimane.

Un colpo ancor più ingente del primo, nell’ordine di migliaia di euro (secondo una prima stima, circa 3mila). I ladri, forse più di uno, hanno rotto una delle finestre del bagno sul retro e sono riusciti ad entrare nell’attività.

Ma il sistema di allarme, collegato con il telefono della titolare è squillato subito (intorno alle 4.20), pertanto il colpo è stato messo in atto in una manciata di minuti.

I ladri hanno aperto ben due casse, rubando circa 600 euro in contanti. Quindi, hanno fatto razzia di sigarette e gratta e vinci (tutti quelli appesi, indiscriminatamente da 1 a 20 euro). Ma hanno trafugato anche un pacco doppio di cartine corte e un tablet Samsung bianco.

Quando la titolare è arrivata sul posto, i ladri si erano già dileguati e non ha potuto far altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri, che stanno indagando per risalire all’identità dei malviventi.