Albenga. Il consiglio comunale si compatta e dice “no” alla possibile apertura di un Cie, non solo in terra ingauna, ma sul territorio della provincia di Savona.

E proprio questa “postilla”, inserita all’interno dell’ordine del giorno, ha fatto registrare il parere contrario della Lega albenganese, rappresentata dal segretario cittadino Cristina Porro.

“Io voto no all’apertura di un Cie ad Albenga, ma non vedo perchè il nostro consiglio comunale debba arrogarsi il diritto di decidere anche per gli altri comuni del savonese. Sono disposta a votare favorevolmente l’ordine del giorno, ma deve cambiare quella dicitura”, ha spiegato Porro.

Una “condizione” respinta però dalla maggioranza del sindaco Giorgio Cangiano, che ha portato dunque all’astensione della componente leghista dalla votazione alla quale hanno preso parte, votando favorevolmente, tutti i restanti componenti del consiglio.

Critico il Pd: “Qual è la posizione della Lega Nord sul CIE ad Albenga? Ancora non la conosciamo, in quanto durante la discussione di ieri tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale hanno votato un ordine del giorno che dichiarava l’indisponibilità della città, di tutto il comprensorio e territorio provinciale ad accogliere un CIE all’interno della Caserma Piave. La Lega ieri sera in consiglio comunale si è astenuta. Si. Astenuta mentre tutte le altre forze politiche si sono dichiarate contrarie alla creazione di un CIE ad Albenga. Un ordine del giorno – è bene ricordarlo – frutto dell’incontro delle istituzioni con la cittadinanza il 30 di giugno, ma dove la Lega Nord era assente preferendo la festa di Pontida, ancorché l’evento fosse il giorno successivo. Forse per questo la Consigliera Porro non sa che c’è stata una presa di posizione congiunta da parte di tutti i sindaci intervenuti (chi non c’è ha sempre torto), forse si è astenuta perché non ha avuto abbastanza coraggio a votare contro i vertici regionali- che nella persona del capogruppo Senarega si era espressa a favore del CIE ad Albenga – o provinciali, che forse ambiscono (seppur legittimamente) ad ospitare un CIE nel proprio territorio. In politica i cavilli non sono sufficienti ad esprimere con forza la propria posizione. Ora la Consigliera dirà di non accettare insegnamenti dagli altri: ma cara Porro, dovresti preoccuparti di cosa pensano i cittadini albenganesi di questa scelta della Lega Nord ingauna di cui tu sei segretaria. Il fatto che anche ad Alassio la Lega si sia astenuta dimostra che c’è stato un ben preciso ordine di scuderia”.

In apertura di seduta, inoltre, il parlamentino ingauno ha registrato anche la decisione del consigliere Nucera, che ha lasciato il gruppo misto di cui era capogruppo per ricostruire la lista “Civica Ingauna”. Sarà dunque il consigliere Liliane Plumeri il nuovo capogruppo del gruppo misto.

“Continuerò a rappresentare il gruppo misto e proseguirò il mio impegno con una politica propositiva per dare un apporto costruttivo alla nostra Città”, ha dichiarato Plumeri.