Albenga, il cane Ugo scomparso da 10 giorni: l’appello dei proprietari

Albenga. Nella città delle torri, 10 giorni fa, è stato smarrito Ugo: era in vacanza con i proprietari, arrivati da un solo giorno, in piazza del Popolo quando, spaventato da qualche rumore, si è sfilato la pettorina ed è fuggito.

“Ci sono stati avvistamenti, qualcuno attendibile, altri meno – spiegano i proprietari – Potrebbe quindi essere ovunque, dal centro cittadino a zone più interne della città: qualche avvistamento, infatti, in zona polo novanta e molte segnalazioni anche in viale 8 Marzo, Pontelungo e zona Vadino, dove abitiamo. Purtroppo per Ugo sono tutte zone sconosciute prive di riferimenti familiari”.

Molte le persone che si sono attivate nella ricerca. I proprietari dovranno rientrare nel luogo di residenza il giorno 20 di agosto, quindi la speranza è di riuscire ad individuarlo prima di quella data. Indossa un collarino rosso. È spaventato e difficilmente si lascerà prendere quindi è opportuno chiamare immediatamente i proprietari ai numeri 3351239104 e 3453559544. Ricompensa per chi lo troverà.