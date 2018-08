Albenga. Nella suggestiva cornice di piazza San Michele si sono susseguite due serate di musica di qualità ed un alto livello di performance, con artisti che hanno mirabilmente intrattenuto il pubblico numeroso accorso ad ascoltarli.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giorgio Cangiano, dall’assessore a cultura e turismo Alberto Passino e dall’amministrazione nel riscontrare che gli appuntamenti musicali hanno ottenuto un grande riscontro di pubblico.

Il presidente Andrea Anfossi, per il consiglio direttivo dell’associazione “Le Rapalline in Jazz”, ha affermato: “L’associazione Le Rapalline in Jazz esprime soddisfazione per il successo dell’Albenga Jazz Festival 2018 e ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione”.

“Un grande ringraziamento va all’amministrazione comunale di Albenga, in particolare al sindaco e all’assessore a turismo e cultura, che hanno fortemente creduto nel progetto, e all’Ufficio Turismo, che ha così ben supportato l’organizzazione dell’evento. Fondamentali, poi, sono stati il sostegno della Fondazione Oddi e dell’associazione tra le Torri e la fiducia dimostrata dai numerosi sponsor. Ciao auguriamo che tutti continuino sempre a collaborare per future iniziative”.

“Grazie di cuore anche a Marco Garofalo (il nostro super grafico), a Alessandro Mazzitelli (il nostro super fonico), alla Croce Bianca di Albenga e a tutti i soci dell’Associazione, in particolare a Sandra Berriolo, Giorgia Grossi, Barbara Locci, Margherita Lombardi,Sara Persico, Simona Pistono, Dino Benzi, Massimo Bianchi, Giacinto Bona, Dario Lopez, Giovanni Piccardo e Edoardo Vruna”, ha concluso Anfossi.