Albenga, estorceva soldi alla madre per la droga: scatta l’ordine di custodia cautelare per altri episodi pregressi

Albenga. La madre disperata, dopo l’ennesima aggressione fisica, si era convinta a chiedere aiuto ai carabinieri della stazione di Albenga che hanno poi, martedì scorso, arrestato il figlio tossicodipendente.

L’uomo, 47enne alassino, è stato raggiunto questa mattina da un altro arresto in esecuzione alla decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Savona Fiorenza Giorgi, che sulla base delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Borghetto Santo Spirito, ha ritenuto solidi gli elementi raccolti dai militari a seguito della denuncia della donna.

Nel corso del mese di luglio infatti l’uomo per estorcere denaro alla madre era addirittura arrivato al punto di danneggiarle la macchina come forma di ritorsione per non avergli dato i soldi che lui chiedeva per comprare la droga.