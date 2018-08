Albenga, Ciangherotti all’attacco: “A Sagralea nemmeno uno striscione relativo al titolo di Città del vino”

Albenga. “Pensavo, dopo che l’assessore Passino aveva sbandierato nei mesi scorsi il suo impegno per fare di Albenga Città del Vino, di trovare quanto meno un segnale relativo al titolo in una delle manifestazioni più importanti della zona, ma così non è stato”.

Parola del consigliere di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha attaccato il Comune per la “mancata promozione di Albenga Città del Vino all’ultima edizione di Sagralea.

“Nei giorni scorsi, – ha proseguito il consigliere, – ho trascorso una serata a Sagralea, vera vetrina delle eccellenze enologiche e olearie della Riviera, frequentata da migliaia di persone, moltissimi turisti, ogni sera. Speravo ci fosse almeno uno striscione del Comune relativo al titolo di Città del Vino, ma nulla”.

“Se è così che si vuole fare promozione turistica puntando sulle eccellenze, devo dire meno male che ci sono i privati, i volontari della Cooperativa Macchia Verde che da 51 anni valorizzano pigato, vermentino, rossese e gli altri vini della Riviera. Non solo, loro, volontari, hanno deciso di premiare i volontari della Protezione Civile di Albenga che svolge un lavoro encomiabile e prezioso per tutta la comunità”.

“Quando, il prossimo anno, saremo al governo della città, prepareremo un piano per promuovere vini ed eccellenze della città. Noi la luce vogliamo tenerla accesa, non farcela spegnere durante Calici di stelle”, ha concluso Ciangherotti.