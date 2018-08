Albenga, approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza dell’argine del torrente Arroscia a Lusignano

Albenga. In caso di forte maltempo è sempre stata storicamente la zona maggiormente monitorata poiché quella a maggior rischio inondazione. Ma il Comune ha deciso di dire basta e di intervenire una volta per tutte per risolvere in via definitiva il problema.

Si tratta dell’argine del torrente Arroscia situato nella zona di Lusignano, di cui una porzione è franata in seguito agli ultimi eventi alluvionali che si sono abbattuti sulla Riviera.

“È un punto particolarmente delicato, – ha spiegato il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano. – Con l’argine in queste condizioni, in caso di maltempo, la zona di Lusignano e San Fedele rischia di essere inondata e il torrente non avrebbe poi ‘ostacoli’ fino a Vadino. È necessario intervenire ed è quello che faremo”.

La giunta, infatti, ha approvato il progetto definitivo di messa in sicurezza redatto dagli uffici comunali, che ha già ottenuto il benestare e le autorizzazioni da parte di tutti gli organi competenti. La zona risulta di competenza regionale e, per questo motivo, la Regione Liguria ha erogato al Comune l’intero finanziamento per coprire i lavori, quantificato in circa 230mila euro.

“A breve partirà la gara di appalto che si dovrà svolgere il più velocemente possibile. Il nostro obiettivo, infatti, è far sì che i lavori possano partire nell’ultima decade di settembre”, ha concluso il primo cittadino albenganese.