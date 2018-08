Albenga: aggredito e rapinato da un gruppetto di giovani mentre torna a casa dalla discoteca

Albenga. Stava camminando verso la fermata del bus per tornare a casa dopo una serata passata in un locale notturno della Riviera di ponente quando è stato “circondato” da un gruppo di cittadini marocchini in bicicletta, aggredito e rapinato dell’orologio e del portafogli con le carte di credito.

L’episodio risale alla notte di Ferragosto e la vittima, uno studente venticinquenne, M.M., lo ha denunciato ai carabinieri della compagnia di Albenga diretta dal maggiore Sergio Pizziconi che ora stanno indagando per risalire agli autori della rapina.

L’aggressione è avvenuta sulla via Aurelia, all’altezza dell’azienda Ascheri Garden dove il gruppetto di stranieri (quattro o cinque giovani) hanno prima colpito la vittima alle spalle con un pugno e poi, mentre era a terra, lo hanno preso a calci. Lo studente ha tentato di reagire e fuggire, ma senza riuscirci e quindi i nordafricani sono riusciti a portargli via l’orologio, di marca Festina, contanti e le carte di pagamento elettronico (che sono state usate per effettuare acquisti online). A quel punto i rapinatori si sono dileguati e M.M. si è poi rivolto ai militari.

I carabinieri ingauni ora stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso e, anche se nel punto dell’aggressione non ci sono telecamere, stanno analizzando i filmati di altri impianti di video sorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili all’identificazione dei responsabili.