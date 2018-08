Albenga 2019, i “Cittadini Stanchi”: “Sarà un inverno caldo dal punto di vista pre-elettorale”

Albenga. Il mese di agosto va verso la sua conclusione e il gruppo dei “Cittadini Stanchi”, da sempre molto attivo sul territorio, fa il punto sulla situazione ad Albenga.

“Ormai l’estate sta per finire ed è facile prevedere che a settembre tornerà ad animarsi il dibattito politico, che nel pieno della stagione calda in genere ha la tendenza ad ammorbidirsi. Ma non solo: nella primavera del 2019 Albenga andrà a elezioni, quindi prevediamo che sarà un inverno caldo dal punto di vista pre-elettorale”, hanno spiegato dal gruppo, che ha poi snocciolato le principali tematiche chiave (con tanto di domande) da sottoporre ai candidati alla prossima tornata elettorale albenganese.

“Quale futuro per l’ospedale?, – hanno incalzato dal gruppo ingauno. – Perché è stato necessario così tanto tempo per preparare una gara d’appalto, rinviandola più volte? Che cosa dovremo aspettarci dalla nuova gestione? Il grigliatore: perché i lavori vanno avanti in una zona di forte valenza sia agricola, sia turistica? Quale impatto avrà tutto questo sull’economia e sugli equilibri ambientali della Piana? E considerando le recenti affermazioni di molti comuni vicini, quali sono i rapporti con il resto della provincia su questo argomento?”.

“La sicurezza: da sempre è tra i temi che più ci stanno a cuore, insieme a quello della sanità (e quindi della salute dei nostri concittadini). Che cosa si intende fare per contrastare i fenomeni criminosi nei quartieri e nelle frazioni?”.

“Si tratta di temi di ampio respiro, che nelle scelte da compiere non coinvolgeranno soltanto l’amministrazione comunale in carica e quelle che saliranno in futuro, ma anche la provincia e la regione. E naturalmente, se nessuna risposta delle forze in campo ci dovesse soddisfare su argomenti così importanti, siamo pronti a metterci in gioco in prima persona presentando una lista civica”, hanno concluso i “Cittadini Stanchi”.