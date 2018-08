Alassio, torna Saldinbanco ispirato ai fiori della Riviera

Alassio. La vera vetrina delle occasioni in versione glamour e con un tema ispirato ai fiori della Riviera: un soggetto, spiegano dal Consorzio Un Mare di Shopping che organizza l’evento, che ritroveremo ancora nel corso dell’anno. Alassio si trasforma, ancora una volta in un pomeriggio e sera d’estate per offrire al pubblico occasioni irrepetibili per acquistare brand, capi e oggetti esclusivi.

Nella città del Muretto lunedì 20 agosto andrà in scena l’edizione 2018 di “Saldinbanco”: dalle 16 alle 24 via Dante e corso Marconi, per l’occasione saranno chiuse al traffico, sotto l’occhio vigile della polizia municipale, e si trasformeranno per accogliere una sfilata di bancarelle e di offerte uniche. Nelle due centralissime strade cittadine, infatti oltre cento boutique trasferiranno la loro merce proponendo più di mille brand esclusivi a prezzi di realizzo. Una giornata intera dedicata allo shopping di qualità, che sarà allietata da intrattenimento e musica.

La novità della stagione è sicuramente uno spazio gioco dedicato ai più piccoli, all’inizio di Via Dante dove la Cooperativa Prestige allestirà il suo “Nonno insegnami a giocare”, l’animazione per bambini frutto di un lungo lavoro di ricerca che attraversa l’intera penisola, da Nord a Sud, con interessanti interviste a campione ai Nonni di tutte le regioni d’Italia. Come da tradizione popolare, i giochi di una volta sono passatempi semplici che richiedono velocità, destrezza, fantasia e nessun bambino viene escluso. Grandi e piccoli potranno cimentarsi in coppia o a squadre in appassionanti gare di abilità e precisione con il tiro al barattolo, con il flipper manuale o al gioco delle torri di legno, con il gioco di abilità dello schiaccianoci o con il calcetto per poi passare a interessanti rompicapi ad incastro e costruzioni in legno per i più piccini.

Ci saranno anche le magie di Mauro Siffredi, meglio noto come il Mago di Albenga. “E poi tanta musica – assicura Loredana Polli, presidente del Consorzio Un Mare di Shopping – grazie alla collaborazione di alcuni locali che hanno aderito alla manifestazione: U’Brecche, Caffè Roma, Jolly Bar. Una selezione musicale un po’ per tutti i gusti ad accompagnare quello che è ormai un appuntamento imperdibile per Alassio, per i turisti e per i residenti. I titolari delle diverse attività si stanno impegnando molto, con la collaborazione degli uffici comunali, per la buona riuscita dell’evento, che registra un sempre crescente successo di pubblico”

“Abbiamo cercato di dare alle bancarelle uniformità di immagine – aggiunge Polli – e uno stile che esaltasse la qualità delle proposte che ogni esercizio commerciale presenterà al pubblico: il fatto di scendere in strada, tutti insieme, vuole essere un valore aggiunto e non uno sminuire l’offerta commerciale che ha come prima caratteristica la qualità”.

“Un ringraziamento doveroso va ai commercianti della nostra città – conclude Fabio Macheda, Assessore al Commercio del Comune di Alassio – che con il loro impegno esaltano una delle principali attrattive della nostra città, che con il suo centro commerciale a cielo aperto più lungo d’Europa è meta privilegiata tutto l’anno. Un grazie anche alla Polizia Municipale e al comandante Francesco Parrella, per la fondamentale collaborazione nella gestione delle modifiche alla viabilità”.

L’occasione, inoltre, sarà preziosa per il ridisegno della segnaletica orizzontale delle vie temporaneamente chiuse al traffico.