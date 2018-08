Alassio. In scena una nuova edizione di Saldinbanco, organizzata dal consorzio “Alassio Un Mare di Shopping”, sotto l’occhio vigile degli agenti della Polizia di Stato, guidati dal nuovo dirigente Gilda Pirrè.

La manifestazione, che ha preso il via questo pomeriggio, alle 16 e proseguirà sino a mezzanotte, vede protagoniste oltre cento boutique, che hanno trasferito la loro merce in via Marconi e via Dante (chiuse al traffico) a prezzi di realizzo.

E per poter garantire a commercianti, cittadini e turisti la massima sicurezza , la Polizia di Stato ha messo in atto un servizio straordinario di controllo.

Sono state messe in campo una volante e due moto, con personale in divisa e in borghese, che vigilerà fino al termine dell’evento.