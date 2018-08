Alassio, scontro tra un auto e un pullman con 13 persone a bordo sull’Aurelia

Alassio. Un incidente stradale, che di certo poteva avere gravi conseguenze, è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 14, sulla via Aurelia che collega Albenga e Alassio.

Per cause ancora in via di accertamento, a scontrarsi con violenza sono stati un’auto ed un pullman, che stava viaggiando con a bordo 13 persone.

Nonostante il grande spavento dovuto all’impatto, che ha portato alla rottura di uno dei vetri anteriori dell’autobus, fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili di Alassio, che hanno svolto i rilievi del caso.