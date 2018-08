Alassio, Rossi (Lega) interviene sul finanziamento “Spiagge Sicure”: “Grazie al ministro Salvini”

Alassio. “Alassio è tra i 54 comuni rivieraschi italiani, solo tre in provincia di Savona, che beneficeranno dello stanziamento dal fondo unico giustizia del ministero dell’nterno nell’ambito del progetto Spiagge Sicure – Estate 2018”.

Soddisfazione in merito allo stanziamento di 50 mila euro per il progetto Spiagge Sicure ad Alassio, concessi dal ministero dell’interno, è stata espressa dal consigliere comunale ed ex assessore al turismo Simone Rossi (Lega), che non ha però risparmiato una frecciata alla nuova giunta targata Marco Melgrati.

“Spiace – ha proseguito Rossi – che l’amministrazione attuale, nell’annunciare questa importante notizia, si sia dimenticata di menzionare e ringraziare il Ministero dell‘Interno, da cui partono i fondi”.

“Lo facciamo noi della Lega: un plauso e un ringraziamento al ministro dell’interno e segretario della Lega Matteo Salvini che, oltre a essere un amico di Alassio, si dimostra ancora una volta sensibile nei riguardi delle esigenze del territorio e, a cominciare da una tematica essenziale come quella della sicurezza”, ha concluso il consigliere alassino.