Alassio, Parascosso: “Sulla Gesco basta a diatribe personali, bisogna lavorare nell’interesse delle società sportive”

Alassio. “Auspico che si mettano da parte le diatribe personali e le polemiche strumentali tra l’attuale amministrazione e i rappresentanti della precedente maggioranza ora in opposizione, e si trovino soluzioni nell’esclusivo interesse dei servizi resi a tutta la cittadinanza con equa tutela del patrimonio costituito da tutte le società sportive operanti ad Alassio”. Lo afferma il consigliere comunale di minoranza Giovanni Parascosso, capogruppo di “Alassio volta pagina”, che esprime le sue preoccupazioni sulla società Gesco in ordine ai presunti ammanchi nei conti per mancati incassi delle tariffe d’uso degli impianti da parte delle società sportive.

E Parascosso cita anche l’ultima delibera di giunta del 9 agosto, con cui vengono confermate le tariffe nella stessa misura già definita in precedenza valorizzando la funzione socio-sanitaria e culturale delle attività svolte dalle società in particolare cittadine: “Nel timore che le spese per uso delle strutture possano limitare l’azione delle associazioni e quindi la loro funzione, pare di dubbia utilità approvare delle tariffe se poi le associazioni non riescono a sopportarne i costi e sono costrette a pareggiare i bilanci richiedendo contributi allo stesso Comune”.

“Sarebbe preferibile responsabilizzare le associazioni assicurando l’uso delle strutture nel rispetto della destinazione pubblica, riducendo o azzerando i costi in base alle possibilità espresse dalle associazioni stesse con rispetto dei vincoli di bilancio, nella convinzione che le società sportive alassine hanno competenza ed entusiasmo per svolgere un ottimo servizio per la collettività con proposte e progetti condivisi”.