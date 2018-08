Alassio, nuovo pattuglione degli uomini del commissariato e della polizia locale in stazione

Alassio. Arriva domenica mattina e, come ogni weekend, anche ad agosto viene allestito un pattuglione di presidio, controllo ed identificazione alla stazione ferroviaria di Alassio.

Si tratta di controlli interforze, messi in atto dagli agenti del commissariato alassino in collaborazione con il personale della polizia locale. Questa mattina, come già accaduto nel corso delle domeniche di luglio, sono state effettuate ispezioni e verifiche nei confronti dei passeggeri di diversi convogli provenienti dal nord Italia.

Gli agenti, in divisa e in borghese, hanno controllato le generalità di tutti i passeggeri, per lo più ragazzi (molti dei quali minorenni), tramite l’utilizzo incrociato di diversi database digitali e hanno colto l’occasione per un giro di “perlustrazione” nel centro cittadino e nel budello di Alassio.