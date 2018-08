Alassio, lavori in corso nel quartiere della Fenarina. Melgrati: “Promessa mantenuta”

Alassio. Ancora pochi giorni e tornerà operativo l’impianto di irrigazione al servizio di tutte le palme piantumate lungo Via Diaz alla Fenarina.

“Ricordo come, quando rifacemmo i marciapiedi e le aiuole oltre dieci anni or sono – ricorda il sindaco di Alassio, Marco Melgrati – inserimmo nel progetto e realizzammo anche l’impianto di irrigazione per le nuove palme che all’epoca mettemmo a dimora. Incredibile come quell’impianto non solo non sia mai stato utilizzato, ma che addirittura se ne forse persa la memoria. In virtù delle ridotte precipitazioni di queste ultime settimane, l’ho segnalato alla consigliera incaricata al Verde Pubblico, Sandra Aicardi, che è prontamente intervenuta”.

“Stiamo verificando l’impianto e dovremo sostituire alcuni augelli che si sono ostruiti oppure ossidati – spiega Aicardi – inseriremo un timer in modo da poter pianificare le irrigazioni nottetempo in modo da non arrecare disagio agli esercizi commerciali che insistono nella zona”.

Un altro intervento riguarda le aiuole e le palme antistanti il Palazzetto dello Sport dove sono stati rimossi gli inerti abbandonati a ridosso della casetta della biglietteria.

“Pochi giorni e tutto tornerà a sistema – conclude Aicardi – anche la scritta Alassio all’ingresso di ponente della città che abbiamo interamente sostituito e che la prossima settimana sarà riposizionata nell’aiuola antistante l’ex Capannina”.