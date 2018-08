Alassio, la giunta dà il via libera alla riqualificazione di passeggiata Graf

Alassio. La giunta alassina, nella sua ultima seduta del 23 agosto, ha approvato l’aggiornamento del progetto di riqualificazione di passeggiata Graf dove, a partire da novembre, sarà rifatta la pavimentazione, l’impianto di illuminazione e l’arredo urbano.

“Abbiamo dovuto intervenire sul progetto iniziale per dare continuità di immagine a tutto il percorso delle passeggiate. In più sono stati inseriti dettagli di pregio a caratterizzare il percorso come i nastri metallici incastonati nella pavimentazione con incise citazioni tratte dagli scritti di Arturo Graf”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Rocco Invernizzi.

“Abbiamo già avuto l’approvazione della Sovrintendenza e a settembre si terrà la conferenza dei Servizi, e il finanziamento di circa 480mila euro è già inserito a bilancio prevediamo che i lavori prenderanno il via all’inizio di novembre per essere consegnati in tempo per le festività natalizie”.

Soddisfazione in merito è stata espressa dal sindaco di Alassio Marco Melgrati, che ha affermato: “Si tratta del primo significativo intervento sulla città annunciato nel programma elettorale e sarà seguito quasi contemporaneamente da quello su Passeggiata Baracca per la quale stiamo cercando di velocizzare l’iter procedurale affinché tutte le opere possano essere terminate entro Natale”.