Alassio, il Comune distribuisce una “guida alla differenziata” a residenti e turisti

Alassio. “L’avevamo detto e l’abbiamo fatto”: l’assessore all’ambiente di Alassio, Rocco Invernizzi ringrazia pubblicamente lo staff dell’ufficio ambiente e il dirigente dell’ufficio tecnico comunale, l’ingegner Enrico Paliotto che in tempi brevissimi hanno emesso emessa l’ordinanza numero 220 relativa alle “Modalità e orari di conferimento rifiuti” al fine di razionalizzare e riorganizzare in un unico provvedimento le specifiche modalità ed orari di conferimento dei rifiuti, prima contenuti in una pluralità di atti di difficile lettura e comprensione.

Non solo: in questi giorni hanno provveduto ad installare in tutte le isole ecologiche della città un’apposita cartellonista che riassume gli orari ed i modi di conferimento dei rifiuti urbani. Inoltre, da subito, dietro richiesta dell’amministrazione, operatori ambientali sono stati dislocati presso le isole ecologiche per assistere l’utenza nel corretto conferimento dei rifiuti.

Infine, già questo fine settimana verrà distribuita ai cittadini e ai turisti una apposita guida istruttiva per la raccolta differenziata al fine di raggiungere la percentuale del 65 per cento prevista dalla normativa in vigore. Ciò eviterà nel futuro di incorrere in sanzioni per il mancato raggiungimento degli obbiettivi imposti ex lege.

“Ovviamente – aggiunge Invernizzi – si estende l’invito a collaborare a tutti i cittadini, agli esercizi commerciali e ai turisti per osservare scrupolosamente le disposizioni in vigore, sia per garantire l’ordine e la pulizia della città, sia per evitare agli utenti la comminazione di sanzioni a seguito dei controlli regolari che saranno eseguiti per garantire l’adempimento delle previsioni di conferimento. La vivibilità e la bellezza della nostra città è conseguenza anche dei nostri comportamenti. Quindi impegniamoci tutti. Questa è la semplice collaborazione che chiede l’amministrazione Melgrati. Anche in questo caso, fatti e non parole”.