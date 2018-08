Alassio. Figlio di un’agente dell’agente di polizia municipale Costanza Abbondante, il carabiniere di Alassio Vittorio Iermano, fresco vincitore per il terzo anno consecutivo del titolo italiano di kick boxing, è stato premiato in Comune dal sindaco Marco Melgrati.

Alla cerimonia erano presenti anche il consigliere allo sport Roberta Zucchinetti, il comando dei carabinieri di Alassio al gran completo, con il maggiore Massimo Ferrari e il luogotenente Gianluigi Marras e il comandante della polizia municipale Francesco Parrella.

Così com’era stato per il campione del Mondo Stefano Fanelli, stamani Iermano ha ricevuto in Comune il riconoscimento per il grande successo sportivo conseguito.