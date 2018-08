Alassio, guasto alle tubature in corso Europa: utenze senz’acqua a ponente

Alassio. Resteranno senz’acqua fino al primissimo pomeriggio di oggi alcune utenze della zona a ponente di Alassio, limitatamente all’area che si estende dal mobilificio Mascheretti sino all’Hotel Majestic.

Nella primissima mattinata di oggi una rottura ha interessato il tubo da 200 tra Corso Europa e Via Leonardo da Vinci. Immediato l’intervento della Sca che ha iniziato subito i lavori di scavo per liberare il tubo e procedere con la riparazione.

“Nel frattempo – aggiunge il sindaco di Alassio, Marco Melgrati – abbiamo coinvolto la Protezione Civile affinché con le autobotti rifornisse gli alberghi e i ristoranti colpiti dal disagio. Confidiamo entro le prime ore del pomeriggio di ripristinare la fornitura d’acqua”.

“Dopo la stagione – aggiunge ancora Melgrati – e questa ennesima rottura del tratto, si renderà necessaria una sostituzione integrale della condotta per circa 400 metri lineari. In proposito sarà predisposto un apposito ‘addendum’ al contratto di servizio con la Sca per questa importante e strategica operazione”.