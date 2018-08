Alassio. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla via Aurelia ad Alassio, non distante dal palazzo comunale.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12:00 di oggi, un’auto, impegnata in una manovra di retromarcia, ha centrato in pieno il retro di un bus di linea della Tpl, che stava procedendo in direzione Albenga.

L’impatto è stato particolarmente violento, con la vettura che ha gravemente danneggiato il mezzo pubblico, impossibilitato a proseguire la sua corsa. I passeggeri, così, sono stati costretti a scendere e ad attendere il bus successivo.

Sull’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale alassina intervenuta sul posto.