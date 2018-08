Alassio, aperitivo benefico per la Croce Bianca: il ricavato servirà per acquistare una nuova ambulanza

Alassio. La Croce Bianca, pubblica assistenza attiva dal 1950, ha organizzato, in collaborazione con l’assessorato al Volontariato del Comune, l’Ultima Spiaggia, il consorzio Alassio un mare di Shopping e l’associazione Albergatori di Alassio, un aperitivo benefico.

L’appuntamento è per lunedì 6 agosto, a partire dalle ore 20, presso l’Ultima Spiaggia di passeggiata Cadorna (verso il porto Luca Ferrari). Con un’offerta minima di 15 euro sarà possibile passare una serata tra amici e aiutare l’associazione nell’acquisto di una autoambulanza destinata al soccorso.

“Vi aspettiamo numerosi. Ringraziamo tutte le associazioni, il Comune e l’Ultima Spiaggia per aver aderito all’iniziativa che ci permetterà di acquistare una nuova ambulanza. Cogliamo l’occasione per invitare tutti coloro che vogliono, a diventare militi, e a donare un po’ del proprio tempo libero per gli altri. Le nostre porte sono sempre aperte” ha detto il presidente Ennio Pogliano.