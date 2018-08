Alassio, al campo sole arriva una nuova piattaforma galleggiante per i più piccoli

Alassio. Una nuova piattaforma galleggiante per far giocare i bambini in mare. E’ quella che la Cooperativa Jobel, incaricata della gestione del Campo Sole di Alassio, ha regalato all’amminsitrazione comunale.

La piattaforma, che ha le dimensioni di due metri per tre di superficie, farà divertire gli oltre cento bimbi dai 3 ai 15 anni che nel mese di agosto frequenteranno il Campo Sole del Comune di Alassio.

Una bella novità che, certamente, sarà molto gradita dai bambini.