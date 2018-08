Loano. Manca una settimana all’inizio dei Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio e della Coppa del Presidente (riservata alle imbarcazioni Feva under 12 ed Equipe Under 12), in programma dal 5 al 9 settembre, organizzati dal Circolo Nautico Loano su delega della Federazione Italiana Vela, in consorzio con Circolo Nautico del Finale, CNAM Alassio, L.N.I Ceriale, Circolo Nautico Albenga, Circolo Nautico Andora, Circolo Velico Ventimigliese, Varazze Club Nautico la collaborazione del Comitato 1° Zona FIV e il patrocinio del Comune di Loano.

L’evento è supportato da Marina di Loano e dallo Yacht Club Marina di Loano.

Foto 2 di 2



I Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio vedranno scendere in acqua le imbarcazioni delle classi 420, Equipe Evolution, Equipe under 12, 29er, RS Feva, Hobie 16, Dragon, 555 Fiv, Feva under 12. Le iscrizioni che si sono chiuse il 22 agosto scorso, hanno registrato un totale record di 295 equipaggi. Un vero e proprio ‘esercito’ di atleti, accompagnatori, tecnici e addetti ai lavori, stimato in oltre 1.000 persone, arriverà a Loano nei prossimi giorni per prendere parte all’evento.

“La partecipazione di un numero di equipaggi così elevato rappresenta un successo oltre ogni previsione e un riconoscimento per Loano e il suo campo di regata – dichiara il presidente del Circolo Nautico Loano Gianluigi Soro – “questo ci stimola a impegnarci ancora di più per garantire ad atleti, tecnici e accompagnatori un’organizzazione impeccabile, degna della lunga tradizione che Loano, il suo Circolo e tutti coloro che da anni collaborano con noi, hanno offerto già in passato in tanti grandi eventi di vela organizzati”.

Al presidente Soro fa eco la riflessione di Remo Zaccaria, assessore allo Sport e alla promozione turistica del Comune di Loano: “Loano si conferma ancora una volta città dello sport e questo importante evento costituisce un ottimo volano promozionale e prestigioso avvio del nostro autunno sportivo.”

Uberto Paoletti, direttore di Marina di Loano, che assicura supporto logistico e organizzativo agli eventi, sottolinea che: “Il nostro impegno e il nostro lavoro quotidiano si fondano sulla base di una grande passione per il mare in tutte le sue manifestazioni. Per me personalmente, inoltre, la vela oltre che una passione è stata una scuola di vita e una tradizione di famiglia. Come Marina di Loano siamo orgogliosi di dare supporto organizzativo e logistico ai Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio. Lo faremo a 360° da professionisti del settore e da appassionati nello stesso tempo. Vedere una risposta così importante in termini di partecipazione da parte di tanti giovani atleti, ci da un’ulteriore motivazione.”

Ai Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio parteciperanno i vertici della Federazione Italiana Vela: il presidente Francesco Ettorre e Alessandra Sensini, vice presidente del CONI e direttore tecnico giovanile della FIV hanno già confermato la loro presenza.

Le regate saranno seguite in diretta sui canali social della Federazione Italiana Vela, dei Circoli organizzatori.

Il primo appuntamento ufficiale dell’evento sarà quello della cerimonia d’apertura che si terrà alle ore 19.00 di mercoledì 5 settembre allo Yacht Club Marina di Loano.