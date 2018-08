Al Albenga “Note di solidarietà” a favore di Bastapoco Onlus

Albenga. Questa sera alle 21.30 nella cornice di piazza San Michele ad Albenga si terrà “Note di solidarietà”, manifestazione organizzata dalla onlus Bastapoco, con il patrocinio dell’assessorato a sport e turismo del Comune di Albenga.

L’ironica band degli “Stavolta mia moglie mi manda a funk” sarà protagonista di una serata nella quale, oltre ascoltare buona e divertente musica, si potranno raccogliere maggiori informazioni sull’attività ed i progetti dell’associazione.

La Onlus Bastapoco, nasce nel maggio 2011, è un associazione di volontari che opera su territorio con l’obbiettivo di fornire un supporto concreto alle persone affette da patologie oncologiche e ai loro famigliari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti. Diffondendo tra la popolazione la conoscenza ed il diritto alle cure palliative, ma il nostro scopo prioritario è quello di arrivare a realizzare un “hospice”, una struttura sanitaria interamente dedicata alla persona malata in stato avanzato di malattia; quando non sia più possibile essere curata nella propria casa.

Le aree d’intervento offerte sul territorio dalla nostra associazione sono le seguenti

Assistenza domiciliare: “Il volontario può trascorrere del tempo con la persona malata, offrendo compagnia e sostegno, può accompagnarla ad eseguire esami diagnostici e terapie, fare la spesa, preparare un pasto, lavare la biancheria e tante altre cose. Non rientrano nelle mansioni del volontario le attività infermieristiche, per le quali l’associazione opera in sinergia con le strutture pubbliche esistenti ed in modo particolare con il reparto cure palliative e terapia del dolore dell’ospedale santa Corona di Pietra Ligure”.

Ascolto e sostegno: “L’associazione è a disposizione di tutti coloro vivono una situazione di difficoltà e disagio a causa di una patologia oncologica, forniamo supporto per potersi orientare con più chiarezza sulla strada da percorrere, e fornire, grazie all’intervento di un professionista, della quale l’associazione si fa carico del costo economico, un sostegno psicologico ed emotivo anche con incontri di counseling individuali o di gruppo. La realizzazione di questo progetto, si è resa possibile grazie alle donazioni raccolte attraverso la donazione del 5x 1000 relativa all’anno 2014”.

Progetto presidi: “Consegnamo in comodato d’uso gratuito il materiale sanitario, necessario per assistere al meglio i propri cari e rendendo la degenza domiciliare più agevole. Tutto il materiale è acquistato direttamente dalla Onlus Bastapoco con i proventi raccolti in manifestazioni e fundising”.

Formazione e informazione: “Un percorso formativo articolato e strutturato, mirato a diffondere la conoscenza delle cure palliative alla popolazione, le corrette modalità comunicative efficaci per un corretto approccio relazionale con il paziente”.

Progetto hospice: “Il nostro sogno con una scadenza è quello di realizzare, una casa per chi non può guarire, una struttura residenziale dedicata alla degenza dei malati che necessitano di cure palliative , che non possono essere effettuate a domicilio. Il ricovero in Hospice garantisce la disponibilità di un’assistenza specializzata 24 ore su 24 in un ambiente molto simile a quello domestico, che pone molta attenzione anche ai famigliari, alla loro accoglienza e al loro sostegno emotivo in qualunque momento della giornata”.

Progetto “Life to Life”: “Con questa iniziativa, in collaborazione con la Onlus Piemontese Progetto Giada offriamo ai bambini affetti da patologie oncologiche, seppur nel rispetto delle loro esigenze sanitarie e terapeutiche, giornate di divertimento, svago e spensieratezza insieme alle loro famiglie. La peculiarità di questa iniziativa , e quella di prendersi cura dei bambini e portare all’ennesima potenza la gioia dell’intera famiglia, lontani dalle strutture ospedaliere”.

Festival Bastapoco: “Il grande evento di inizio estate della nostra associazione, tre giorni di sagra, musica, sport e solidarietà”.