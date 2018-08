Agrichef della Liguria partecipa a Sagralea

Albenga. Prodotti della propria azienda agricola, tanta fantasia e il suo inseparabile zafferano: ecco le armi che sfodererà l’Agrichef Liguria Gabriella Caratti, alla cinquantunesima edizione di Sagralea (Salea d’Albenga, dal 14 al 19 agosto 2018).

Lo rende noto Coldiretti Liguria affermando che il 16 agosto sarà proprio un Agrichef Campagna Amica della squadra ligure a stupire ed intrattenere turisti e visitatori, con il suo show cooking dove preparerà “gnocchi al sugo di triglia”, piatto che abbraccia mare e monti liguri, e dove non mancherà un pizzico di zafferano come ingrediente speciale. I quattro show cooking, dove si sfideranno gli chef della Liguria, sono una delle grandi novità della manifestazione organizzata dalla Cooperativa Macchia Verde con il patrocinio della Regione Liguria, e nata per valorizzare il vino Pigato e tutti gli altri prodotti del territorio ligure, soprattutto di ponente.

Gabriella Caratti, titolare dell’Agricamping Lo Zafferano di Albenga, è una delle prime Agrichef della Liguria, che con la sua passione e inventiva riesce a traghettare i piatti della tradizione locale ai giorni nostri, abbinando in maniera del tutto innovativa ingredienti che custodiscono il profumo e il sapore della nostra terra e del nostro mare.

“La Liguria – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa – è una terra dove la cucina riesce a rispecchiare appieno il lavoro dei nostri agricoltori, allevatori e pescatori, che preservano, con i loro prodotti, le nostre radici e la nostra storia. L’Agrichef di Campagna Amica è una figura che all’interno del proprio agriturismo prepara le ricette tradizionali della cucina contadina locale: ricette semplici che vengono valorizzate dall’estro di questi cuochi, e che fanno conoscere la nostra tradizione enogastronomica a turisti e consumatori locali. I loro agriturismi sono agriturismi Doc, presidio di cultura, sapere e produzioni agroalimentari ricche di biodiversità, biglietto da visita importante per la nostra regione. Sapere che una nostra Agrichef parteciperà a questa importante manifestazione, che punta alla valorizzazione del territorio, ci rende ancora più entusiasti del ruolo dei nostri Agrichef, come veri Chef della tradizione. Per la serata del 16 agosto, tutti noi e gli amanti della cucina contadina, tiferemo per la nostra Agrichef Gabriella”.