Ad Albissola un contest di “body painting”

Albissola Marina. Il corpo diventa tela e spazio creativo per gli artisti in gara ad Albissola Marina il 1° settembre per “Pintura, body art &creative make up contest by Albissola”. Per il secondo anno consecutivo, Albissola Marina accoglie tra i suoi caruggi che sprigionano estro creativo, questa arte tanto nuova quanto effimera.

Sulla pelle dei modelli infatti, gli artisti interpreteranno il tema del contest: “Mitologico profondo blu”, creando opere che avranno la breve vita della manifestazione e che si scioglieranno poco dopo nel tempo di una doccia.

“Questa è anche la bellezza del mondo del body painting – affermano le organizzatrici Marzia Pistacchio e Laura Filippi – la bellezza di una creazione che poi fugge via, ma che cercheremo di fermare nella memoria anche tramite il workshop fotografico e i set guidati da Marco Toschi”.

“Dopo il grande successo ottenuto dalle esibizioni di body painting nel corso della notte Bianco & Blu 2017”, continua Nicoletta Negro, “abbiamo pensato di dedicare un’intera giornata a questa splendida arte, che ben si sposa con la vena artistica albissolese. Ci saranno quindi esibizioni dal vivo, ma anche performance, gare di make-up, animazione territoriale e street-food grazie alla collaborazione dei commercianti , musica dal vivo e tanto altro. Perché Albissola Marina è dinamica e vivace anche dopo il Ferragosto, provare per credere!”.

La manifestazione, che nasce grazie alla collaborazione con GV make up Academy di Torino by Kryolan, vedrà i concorrenti in gara per il body painting dalle 12 alle 18, per il creative make up dalle 18 alle 20, e i maestri Daniele Piovano e Greta Volpi in esibizione dalle 16 in poi, nelle vie e piazze del Centro Storico. Alle 21.30 circa esibizione finale delle opere e premiazione in Piazza leuti dalle ore 21.

Tutte le informazioni per venire ad ammirare gli artisti e per le iscrizioni sono sulla pagina: www.facebook.com/Lovealbissolalove/ e su www.lovealbissola.jimdo.com. Ad arricchire la giornata di divertimento ad Albissola Marina la manifestazione “Viaggiando”. Organizzata dal Consorzio Promotur con il patrocinio del Comune, che prevede l’esposizione di cinque auto d’epoca e una di una selezione di foto a cura di FotoCineClub Varazze.