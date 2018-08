Ad Albenga un torneo di biliardo in favore della divisione oncologica del Gaslini

Albenga. L’associazione O.N.L.U.S. “Riccardo Traverso” organizza, da lunedì 3 a domenica 9 settembre, al nuovo circolo Passatempo di via Brescia 33 ad Albenga, con l’aiuto logistico del C.S.B. SoleLuna di viale Pontelungo 134, il primo trofeo di biliardo “Il sorriso di Riccardo”.

Si tratta di una gara individuale Open di biliardo, specialità boccette, nata per sostenere alcuni progetti in favore della Divisione Oncologica dell’istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova, in ricordo di Riccardo, strappato a chi lo amava all’età di soli 21 anni. Un giovane brillante, altruista e solare, con l’ambizione di diventare medico e il sogno di essere un giorno papà di tre bambini. “L’associazione a lui intitolata opera specialmente in ambito socio-sanitario infantile in modo che Riccardo possa avere, negli anni a venire, un numero ‘illimitato’ di figli accuditi e curati in sua memoria” spiegano i promotori dell’iniziativa.

“Tanti di noi hanno avuto oppure hanno una persona cara che ha lottato contro il cancro: il tutto è reso ancora più drammatico quando a spegnersi sono i sorrisi dei bambini. Proviamo a fare in modo che quei sorrisi continuino a splendere, sono figli di tutti noi. Si può donare attraverso bonifico bancario IBAN IT08J0329601601000066518732 oppure destinando a costo zero il 5×1000 del CUD/730/UNICO inserendo il CF 95166460105 e firmando nella sezione no-profit. Ricordiamo sempre che tante piccole gocce formano un oceano, insieme possiamo!!” concludono gli organizzatori.

La chiusura delle iscrizioni è prevista per lunedì 27 agosto. Gli organizzatori dell’evento ringraziano il comune di Albenga “per aver concesso il patrocinio e messo a disposizione i trofei che verranno utilizzati per la premiazione, e gli sponsor che hanno sostenuto e reso possibile la creazione di questa bellissima iniziativa: Digital Ferrania Grafica di Savona,RB Plant S.R.L. di Albenga, Flor System di Albenga, Sommariva di Albenga, BigMat Lamberti di Albenga, FT Comunication di Albenga, CopyCenter di Albenga, Pasticceria Capriccio di Loano, Pizzeria Da Christian di Albenga”.