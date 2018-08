Ad Albenga la conferenza su “Gaia: cronache dalla galassia”

Albenga. Si intitola “Gaia: cronache dalla galassia” la conferenza in programma per domani, martedì 14 agosto alle 21 nel chiostro Ester Siccardi in viale Martiri della Libertà ad Albenga

Gabriella Raimondo, astronoma ingauna, parlerà del satellite Gaia e della possibilità di creare una mappa tridimensionale molto precisa della nostra galassia, la Via Lattea. Presenta Marco Cammi.

L’evento rientra nell’ambito della rassegna “Un mare di cultura”. L’ingresso è libero.